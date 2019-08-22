ائتلاف النصر يهدد باستجواب الحكومة الحالية

2019/08/22 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- هدد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، باستجواب الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي، فيما أكد ان المسؤولية الاخلاقية تحتم علينا الا نقف مكتوفي الايدي.وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “المسؤولية الاخلاقية تحتم علينا الا نقف مكتوفي الايدي وننتظر 4 سنوات اخرى تضيع على بلدنا نخسر ...

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