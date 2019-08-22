بورصة العراق تصعد بتداولات اليوم الخميس

2019/08/22 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.20 % ، عند مستوى 477.12 نقطة ، رابحاً نحو 0.93 نقطة.

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