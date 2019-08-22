نائب: اجتماع الرئاسات الثلاث سيناقش قصف مواقع الحشد الشعبي

2019/08/22 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الخميس، أن اجتماع الرئاسات الثلاث سيناقش القصف الأمريكي والإسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي.وقال البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اجتماع الرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد سيناقش القصف الأمريكي والإسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين ومقر الصقر جنوبي العاصمة”، لافتا […]

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