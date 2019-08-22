القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في الديوانية

2019/08/22 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الشرطة القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة في الديوانية.وقال مصدر في اعلام الشرطة لوكالة وطن للانباء ” ان الشخصين كانا قادمين من بغداد باتجاه محافظتي المثنى والبصرة ” .واضاف انه ” تم ضبط امبولات وقداحات اضافة الى مادة الكرستال بحوزتهما ، وتمت احالتهما للجهات المختصة للتحقيق معهما “./ انتهى

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