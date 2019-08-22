باكستان: الحوار مع الهند بشأن كشمير بلا معنى ويُفسر على أنه تنازلات

2019/08/22 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، إن الحوار مع الهند "لا معنى له"، معتبرًا أنها فسّرت جميع محاولات بلاده من أجل السلام والحوار، "على أنها تنازلات".

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الخميس، صحيفة "نيويورك تايمز" مع خان، الذي وجه انتقادات إلى نيودلهي على خلفية إلغائها الوضع الخاص بالجزء الخاضع لها في إقليم كشمير.

وأضاف خان: "ليس هناك أي معنى للحوار مع الهند، لقد تحدثت بقدر ما ينبغي أن أتحدث".

وتابع: "لسوء الحظ عندما أنظر إلى الوراء، فإنني أرى أنهم (الهنود) فسّروا جميع محاولاتي من أجل السلام والحوار، على أنها تقديم تنازلات".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، أن جهود الدخول في حوارات (مع الهند) لم تسفر عن نتيجة، مضيفا أنه: "لا يوجد شيء يمكننا القيام به الآن".

وذكر أن "الهند ستحاول إضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية ضد باكستان عبر تنفيذ حملة تضليل في كشمير"، معربا عن شعوره بالقلق بهذا الخصوص، لكنه حذّر قائلًا: "باكستان سترد في مثل هذه الحالة".

وأردف: "ننظر إلى بلدين يملكان أسلحة نووية، لذا يمكن أن يحدث أي شيء قد يرتفع التوتر، وهذا سيكون وضعا مخيفا بالنسبة للعالم".

وفي 5 آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

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