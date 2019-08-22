النفط: مازن فياض تمرد على النادي ومستعدون للذهاب الى الأدلة الجنائية

2019/08/22 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدت الهيئة الادارية لنادي النفط الرياضي، اليوم الخميس، امتعاضها من محاولة نادي الشرطة التعاقد مع لاعب فريقها والمنتخب الوطني لكرة القدم مازن فياض.

وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللاعب مازن فياض مرتبط بعقد مع النادي لعامين"، مبينة انه "في حال رغب اللاعب او اتحاد الكرة الذهاب للادلة الجنائية للتحقق من بصمته وتوقيعه لفض النزاع، لا نمانع ذلك".

وتابع ان "اللاعب مازن فياض متمرد حالياً، ولم يلتحق بنا في التدريبات، وسنتخذ الاجراءات الرادعة بحقه".

وزاد البيان "عتبنا الشديد على ادارة الشرطة التي حاولت أخذ اللاعب الى مبنى اتحاد الكرة لتوقيعه، رغم علمها ببقاء عقده ساري المفعول معنا".

يذكر ان مازن فياض خاض مؤخراً مع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم منافسات بطولة غرب اسيا، التي توج بها المنتخب البحريني بطلاً، وحل العراق وصيفاً.

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