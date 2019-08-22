2019/08/22 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، يعان...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. مرض مزمن أجبر البغدادي على التنازل عن زعامة داعش) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. مرض مزمن أجبر البغدادي على التنازل عن زعامة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).