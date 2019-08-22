فاطمة ناعوت - بناءُ الإنسان في مصر

2019/08/22 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت =============(إنهم يصنعون الحياة- بناءُ الإنسان في الإمارات )، كان هذا عنوانَ كتابي قبل الأخير (رقم 27) الصادر عن دار "روافد" بالقاهرة عام 2018، وتشرّف كتابي ذاك بمقدمة قيّمة بقلم سمو الشيخ المثقف عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي.بدأت إرهاصاتُ ذلك الكتاب في رأسي عام 2011، حينما بدأنا ننتبه إلى أن لصوص الإخوان بدأوا يزحفون حثيثًا من أجل سرقة مصر.وبدأت في وضع لبناتِ الكتا......

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