سمية الخفاجي - قدرة المرأة العربية على تجاوز التحديات وتخطي العقبات الاجتماعية والثقافية لإثبات ذاتها وجدارتها وقدراتها الفائقة على الصمود هو منتهى الابداع .

2019/08/22 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمية_الخفاجي ‎تعد المرأة العربية في كل أحوالها الحياتية والعلمية والثقافية والابتكارية انموذجا مشرقا للإبداع في كل نواحي الحياة، فالإبداع والقدرة على الابتكار وايجاد الحلول للمشكلات والقدرة على التجديد والتحديث والتطور في المجتمع الانساني، ـ في تقديري ـ يشمل كل معطيات حياتنا، وقدرة المرأة العربية تجاوز التحديات وتخطي العقبات الاجتماعية والثقافية لإثبات ذاتها وجدارتها وقدراتها الفائقة على الصمود هو منتهى الاب......

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