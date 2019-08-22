امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - الرعب الأبيض بكاو باك لانغ 2

2019/08/22 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين نشتغل أيضا بتخزين أغذيتنا.كل قرية لديها مخازن الأرز والذرة الخاصة بها في حالة التمرد.قام الفلاحون بحفر مآوي بأعماق الغابة، أشعلوا فيها النار لتجفيف وتصليب التراب، وقاموا بسقي الحفر وأرسوا بها رفوف الخيزران لتخزين الأرز فيها، في علو معين، وسد القوالب بألواح الخشب ورفوف وتغطيته بالتراب.عرف شراء الأسلحة رواجا جماهيريا.بحثت كل عائلة بشتى الوسائل على شراء الأسلحة في السوق السوداء عند عساكر تشانغ كا......

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