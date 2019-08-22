كربلاء:سرقات متكررة لمنازل بحي الصحفيين لعدم وجود دوريات نجدة

2019/08/22 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد اهالي حي الصحفيين في كربلاء قيادة الشرطة الى توفير سيارات نجدة ودوريات امنية للحد من كثرة السرقات التي يتعرض اليها الحي دون رادع.ونقل عدد من الصحفيين الساكنين بالحي لوكالة نون الخبرية ان حي الصحفيين تتعرض بعض منازله الى السرقة بسبب عدم وجود دوريات للنجدة بالمنطقة ,داعين قيادة الشرطة الى توفير دوريات للنجدة في الحي لردع من تسول له نفسه سرقة بيوت المواطنين الامنين "

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