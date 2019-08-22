لجنة التراخيص تتطلع على ما انجزته ادارة نادي امانة بغداد للحصول على الرخصة المحلية

2019/08/22 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعات إطلعت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم على ما انجزته ادارة نادي امانة بغداد بشأن النقاط التي حددتها لجنة التراخيص المحلية، من اجل منحه رخصة ممارسة كرة القدم ضمن اطار الدوري الكروي الممتاز .وذكر نائب رئيس لجنة التراخيص ” ضياء عبد الحسين” : ان اللجنة زارت مقر النادي بشارع فلسطين

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