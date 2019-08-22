2019/08/22 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت أرقام نشرها موقع “ماركا” الإسباني، حقيقة لقب “الزجاجي” الملتصق بالنجمين، البرازيلي نيمار والفرنسي عثمان ديمبيلي.وأظهرت إحصاءات نشرها الموقع أن النجمين، المتشابهين في طريقة لعبهما، كانا مصابين لقرابة 500 يوما مجتمعين، خلال الموسمين الماضيين.وغاب نيمار عن صفوف فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، 115 يوما خلال موسم 2017-2018، قبل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..حقيقة ميسي وديمبيلي “الزجاجيين” قد تنفر الأندية المركز الخبري الوطني.

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