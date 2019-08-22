القبض على احد قادة داعش في سامراء وضبط كميات كبيرة من الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية في بغداد

2019/08/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على احد قادة داعش في سامراء ، فيما ضبطت كميات كبيرة من الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية في بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني :” ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على احد قادة داعش الإرهابي في سامراء المطلوب وفق احكام الفقرة 4/ ارهاب حيث كان يعمل في مايسمى ولاية سامراء، […]

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