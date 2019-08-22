وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البريطاني في مجال الامن والدفاع

2019/08/22 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الخميس مذكرة تفاهم في مجال الامن والدفاع مع نظيره البريطاني بن والاس بمقر وزارة الدفاع البريطانية في لندن.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان التوقيع جاء خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الى المملكة المتحدة البريطانية بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره البريطاني، ضمن خطوة لتطوير العلاقات العسكرية بين […]

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