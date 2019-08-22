2019/08/22 | 17:25

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الخميس 22 أغسطس 2019 | 05:10 مساءً | عدد القراءات : 16

العراق يعيد شحنة "بطاطا إيرانية"..



والسبب؟

بغداد/..



أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى اليوم الخميس عن إعادة أصدار ارسالية بطاطا مصابة بآفة زراعية {خنفساء بكلار اديو} الى الجانب الايراني.

وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، أن "إعادة الأصدار، جاءت بناء على تقرير شعبة الحجر الزراعي وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات النافذة.

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

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