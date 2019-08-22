2019/08/22 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د .جواد الهنداوي… ظاهرتان يخصُهما العنوان : الأولى ما يشهدهُ العراق من انفجارات او بالأحرى تفجيرات مُتكّررة في مخازن و مستودعات عسكرية .و الظاهرة الثانية هو التوغل العسكري التركي المفضوح و المعلن في سوريا .عن الأولى ،لا أُكرّرُ ما كتبتّه مُبكراً و تزامُناً مع تفاقمْ التفجيرات ،بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٤ و ٢٠١٩/٨/١٩ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمتْ الرسمي أزاء الاعتداءات “الاسرائيلية” على سيادة دولة هو أيضاً موقف سياسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصمتْ الرسمي أزاء الاعتداءات “الاسرائيلية” على سيادة دولة هو أيضاً موقف سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).