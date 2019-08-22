ريال مدريد يرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض حول نيمار

2019/08/22 | 17:28

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متابعة :سومر نيوز

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن نادي ريال مدريد أرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض مع مسؤولي باريس سان جيرمان...

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