“الجثث المجهولة”.. تطورات جديدة وحديث عن التوصل لبعض الجناة

2019/08/22 | 17:28

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سومر نيوز: بغداد..



بعد ايام من الضجة التي اثيرت بشأن العثور على جثث مجهولة مدفونة في كربلاء تعود لمواطنين شمالي بابل، أص...

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