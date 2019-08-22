إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي برؤية جديدة

2019/08/22 | 17:28

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كتب / مهدي قاسم…

قبل سنوات ، بعد سقوط النظام السابق و إبطال العمل بقانون

الخدمة الإلزامية كتبتُ مقالة ، اقترحتُ م...

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