2019/08/22 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي برؤية جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / مهدي قاسم…
قبل سنوات ، بعد سقوط النظام السابق و إبطال العمل بقانون
الخدمة الإلزامية كتبتُ مقالة ، اقترحتُ م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي برؤية جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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