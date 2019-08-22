نائب عن ديالى يتهم أعضاء مجلس المحافظة بسرقة ٣٠ مليار دينار من أموال الدولة

2019/08/22 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمعلومة/ خاص… اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي، الخميس، أعضاء مجلس المحافظة بسرقة أكثر من ٣٠ مليار دينار خلال السنوات الماضية.وقال التميمي لـ /المعلومة/ إن “تقارير الصرف المالي الذي اطلعنا عليه يبين ان اموال المنافذ الحدودية في محافظة ديالى تم اقتسامها بين أعضاء المجلس”.وأضاف،أن “الأموال تقدر بأكثر من ٣٠ مليار […]

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