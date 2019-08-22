محافظ النجف: انجاز أكثر من ٩٠% من قطع الأراضي التي تم تخصيصها لعوائل الشهداء والجرحى

2019/08/22 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، انجاز أكثر من ٩٠% من قطع الأراضي التي تم تخصيصها لعوائل الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبة عجز ٦٠% مرحلة أولى، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية شمول باقي الجرحى في المرحلة الثانية.

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