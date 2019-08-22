2019/08/22 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: قرار محافظة بغداد بإبقاء التشكيل الإداري للأبنية المدرسية بمستوى قسم يعد تجاوزاً صارخاً على القانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/22 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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