مازن فياض يتسبب بأزمة بين الشرطة والنفط

2019/08/22 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… تسبب جناح المنتخب الوطني ونادي النفط، مازن فياض، بأزمة بين إدارتي ناديه والشرطة.وقال مشرف فريق النفط مشتاق كاظم لـ/ المعلومة /، ان “اللاعب مازن فياض مرتبط بعقد لعامين مع النفط”.واضاف “في حال رغب اللاعب او اتحاد الكرة بالذهاب للادلة الجنائية للتحقق من بصمته وتوقيعه لفض النزاع، فنحن لا نمانع ذلك”.وبين […]

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