2019/08/22 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتًا أو 0.3% إلى 60.14 دولار للبرميل.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 55.58 دولار للبرميل.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار النفط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة المخزون الأمريكي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار النفط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة المخزون الأمريكي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).