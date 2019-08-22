2019/08/22 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط الى انشاء قاعدة بحرية عراقية لحماية السفن .

وعزا سروط في تصريح، الى ان الاقتصاد العراقي يعتمد على الصادرات النفطية بالدرجة الاولى، مبينا أن القيادات العسكرية تنقسم الى قيادة بحرية وبرية وجوية ، مبينا ان العراق يفتقر الى قوات عسكرية بحرية على الرغم امتلاكه ساحلا بحريا مهما ومحاذيا لأكثر من دولة وخصوصا الكويت وايران.

وأضاف، أن أي تهديد لأمن الخليج سيكون العراق المتضرر الأول والأخير، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بضرورة انشاء قوات بحرية ودعمها بزوارق قتالية لحماية الناقلات البحرية او مياه الخليج.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن والدفاع النيابية: يجب انشاء قاعدة بحرية عراقية لحماية السفن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن والدفاع النيابية: يجب انشاء قاعدة بحرية عراقية لحماية السفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).