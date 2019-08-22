بالصور.. القوات الأمنية تزيل موكباً يستخدم لبيع الهواتف المحمولة وسط البصرة

2019/08/22 | 17:37

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بغداد اليوم _ البصرة

أزالت القوات الأمنية بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، موكباً متجاوزاً على الرصيف العام، يستخدم لبيع الهواتف المحمولة، في منطقة العشار، وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات أمنية ازالت اليوم موكبا من الصفيح، شيده احد الأشخاص في احدى المناسبات الدينية، واطلق عليه اسم (موكب انصار الحجة الحسيني)"، مبيناً أن "صاحب الموكب يقوم بعد انتهاء المراسيم الدينية ببيع الهواتف النقالة (الموبايلات) في الموكب".

وأضاف المصدر، أن "قسم إزالة التجاوزات رفع الموكب بعد كثرة الشكاوى من الرأي العام بمواقع التواصل الاجتماعي، حول الموكب الذي اعتبره كثيرون أنه يحمل اسما مقدسا ويستخدم لغير اغراضه الدينية، وسط العشار، فضلا عن تشوه مظهر المدينة".

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