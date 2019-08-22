اجتماع مهم للرئاسات العراقية الثلاث والاهم ما نتج عنه

2019/08/22 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات العراقية الثلاث في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، اجتماع بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس...

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