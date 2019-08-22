بالصورة.. نجم ريال مدريد

2019/08/22 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتقل نجم ريال مدريد الواعد، الياباني كوبو الى نادي ريال مايوركا الاسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الاسبانية إن اللاعب انتقل الى مايوركا على سبيل الاعارة لمدة سنة من اجل اللعب والاستمرارية والاحتكاك مع فرق الدوري الاسباني.

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