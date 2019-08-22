سفير الاتحاد الأوربي ينهي مهام عمله في العراق

2019/08/22 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سفير الاتحاد الأوربيّ في بغداد رامون بليكو بمُناسبة انتهاء مهامّ عمله في بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الحكيم أثنى على التقدّم النوعيّ في العلاقات مع الاتحاد الأوربي، مُشدّداً على أهمّية تدعيمها بما يخدم المصالح المُشترَكة، وفتح آفاق التعاون في مُختلِف المجالات، والاستفادة من الخبرات الأوربيّة، مُعرباً عن تمنياته للسفير الموفقية والنجاح في مهامّه الدبلوماسيّة المقبلة".من جانبه أكّد رامون بليكو استمرار الاتحاد الأوربيّ في دعم العراق بمُختلِف المجالات، ولاسيّما في مجال إعادة الإعمار، مُعرباً عن شكره لما قدَّمته وزارة الخارجيّة من تسهيلات لنجاح عمل البعثة الأوربيّة في بغداد.انتهى

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