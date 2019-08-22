يتنافسون على الإمارة و يتسابقون في المناصب

2019/08/22 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكرم أبو كوسرت يبدو أن على الايزيديين الاستعانة بغيرهم ومن ديانات أخرى وأحزاب لا ينتمون أليهم لإنقاذ أخواتنا وأطفالنا المختطفين من عذاب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) , حيث منذ سنة هناك أصوات ونداءات من الناشطين والإعلاميين والمثقفين الايزيديين وعوائل المختطفات بالإسراع في إنقاذهم داخل مخيم (هول ) في سوريا حيث تؤكد مصادر …

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