“خاتم من اجل السلام” نصب تذكاري لمؤتمر الاديان في جنوب المانيا

2019/08/22 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر الأديان في خدمة السلام، الذي تنظمه الأمم المتحدة في لينداو الألمانية حاليًا، أقيم أمس احتفال مهيب بإزاحة الستار عن نصب تذكاري وسياحي كبير، يسمى بالخاتم من أجل السلام Ring for peace، وهو مبادرة شريكة لتجمع الأديان من أجل السلام Religions for peace، وكذلك …

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