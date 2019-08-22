الكعبي يتوعد محافظة بغداد بالمحاسبة لمخالفتها قرار المحكمة الادارية العليا

2019/08/22 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الخميس، قرار محافظة بغداد بخصوص المدارس بــ "تجاوز صارخ على القانون وعدم احترام لقرارات القضاء".

وقال الكعبي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قرار محافظة بغداد بابقاء التشكيل الاداري للابنية المدرسية بمستوى قسم، هو تجاوز صارخ على القانون وعدم احترام لقرار القضاء بفك ارتباط دوائر وزارتي التربية والصحة من مجالس المحافظات، والحاقها بالوزارات".

وشدد الكعبي على ان مجلس النواب "سيقوم بمحاسبة كل من يخالف قرارات المحكمة الادارية العليا والتشريعات التي يقرها مجلس النواب".

كما وطالب وزير التربية بــ "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه التصرفات المخالفة للقانون فورا، حيث اكد قرار القضاء ان صاحب الصلاحية في كل ما يخص وزارتي التربية والصحة هو الوزير المعني وليس مجلس المحافظة".

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