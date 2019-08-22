إتحاد الكرة يحدد لوائح اللجنة النسوية

2019/08/22 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس: أفاد رئيس اللجنة النسوية ونائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم، ان اتحاد الكرة صادق على اللوائح الخاصة بدوري الصالات النسوي للموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

وقال كريم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان لجنته ستعتمد لأول مرة، نظام العمل الإحترافي، وفق اللوائح المعمول بها في الاتحادين الاسيوي والدولي والتي تعتمد كل دول الجىار تطبيقها .وأضاف ان "قرار تطبيق التخصص كان قد صودق عليه من اللجنة السابقة التي اصدرت تعليماتها بضرورة التقييد بضوابط الاتحاد الدولي، واعتبرت دوري موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨ الذي جرت منافساته في دهوك كأخر نسخة تجري دون العمل بالتخصص، بناء على طلب الفرق التي طالبت بذلك، وبالتالي سيتم إعتماد اللوائح الدولية في هذا الموسم المزمع إنطلاقه في ١٣ ايلول المقبل" .وبين رئيس اللجنة النسوية ان دوري الصالات هذا العام سيشهد منع جميع اللاعبات اللاتي يحملن "اي دي" اسيوي، وسبق لهن المشاركة ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة الساحات المكشوفة، كما سيشهد ايضا منع اللاعبات اللاتي يزاولن اللعب في فعالية إخرى، كون من غير المعقول ان نسمح بمشاركة لاعبة تمارس كرة السلة او اليد او الطائرة او الكرة العابرة وغيرهن من الالعاب .وتابع كريم "نريد مسابقة حقيقية ونأمل تعاون الاندية في ذلك، وذلك لخلق أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية خير تمثيل"، مشددا على ضرورة احترام وإلتزام الأندية بالضوابط والإبتعاد عن لغة الاعتراض والتوسط لمحاولة ثني اللجنة عن تطبيقها اللوائح .



يذكر ان اللجنة النسوية اعلنت عن اقامة دوري الصالات النسوي في ١٣ ايلول بمشاركة ثمان فرق بنظام الدوري لمرحلتين وفق نظام التجمع .

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