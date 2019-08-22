ظريف يكشف اسباب فرض الحظر عليه

2019/08/22 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان اميركا تحاول المغامرة

في المنطقة واضاف ان أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز مستحيل من دون

إيران . وخلال كلمته امام المعهد النرويجي للشؤون الدولية في العاصمة اوسلو

بعد ظهر اليوم الخميس تحدث ظريف عن مخاطر الحرب ومستقبل الخليج

الفارسي واشار الى الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني وقال ان ناقلة

النفط الايرانية التي احتجزتها بريطانيا لم تكن وجهتها سوريا وان

مبيعات النفط الإيرانية ليست غير قانونية.وقال وزير الخارجية ان اميركا تسعى الى المغامرة في منطقتنا ونحن

برهنا اننا نتطلع للحوار وقد اجريت مباحثات على مدى عامين مع نظيري

الاميركي جون كيري فنحن لانخشى الحوار .



لقد تفاوضنا على نص مع ستة

وزراء خارجية وممثل للاتحاد الأوروبي.



وخرجت أمريكا من الاتفاق النووي

ومارست اكبر الضغوط الاقتصادية والحرب الاقتصادية ضدنا مستهدفة الناس

العاديين .وتابع ظريف، لم نبدأ حربا ضد اي دولة أخرى.



و نحن لم نهاجم أي

مكان.وأشار ظريف إلى صفقات الأسلحة السعودية وأضاف: ان جنكيز واسكندر هاجما

إيران ، لكن إيران مازالت باقية .وقال ظريف ،ان امن الخليج الفارسي رهن بتعاون دول المنطقة .وأشار ظريف الى ان السفير السويسري في طهران يتولى رعاية المصالح

الأمريكية ، وان هناك رسائل يجري تبادلها بين إيران والولايات المتحدة

عبر السفارة السويسرية.واوضح وزير الخارجية حول الحوار مع اميركا اننا كنا في غرفة مفاوضات

واحدة ولكن الولايات المتحدة اختارت الخروج من غرفة المفاوضات .وقال وزير خارجية ايران : "هناك مثل يقول إن من يتظاهر بالنوم لايمكنك

ايقاظة وان ترامب يتظاهر بالنوم .



لقد كنت في نيويورك مؤخرًا وطلب مني

التفاوض مع ترامب وقيل لي إنك ستتعرض للعقوبات بعد اسبوعين ان رفضت

هذا العرض .وقال "تفاوضنا مع الولايات المتحدة ولا علاقة لنا بتغيير الحكومة في

الولايات المتحدة." لقد التزمنا بتعهداتنا ، لكن الأطراف الأخرى لم

تلتزم بتعهداتها.



ولو كانت الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها ،

لكانت هناك مجالات أخرى للتفاوض .كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى انسحاب الولايات المتحدة من

معاهدات ومنظمات معينة ، بما في ذلك اليونسكو ولجنة حقوق الإنسان وقال

ان اميركا خرجت منها رغم ان نفتا واليونسكو قد تمت المصادقة عليها من

قبل الكونغرس ولكن الولايات المتحدة انسحبت منها.وشدد على ضرورة صمود أوروبا بوجه البلطجة الأمريكية ، قائلاً ان

الإيرانيين يردون بود على الصداقة والاحترام لكن يردون بصلابة على

الضغوط والاملاءات .



إيران ليست سلة لكرة سلة.



فاميركا تريد من أوروبا

أن تنتهك القانون الدولي ، وإلا فإنها ستتعرض للعقوبات ، وفي المستقبل

ايضا ستتمادى اميركا و ستفرض على اوروبا مطاليب اخرى .وقال ظريف إن الأوروبيين قدموا لنا 11 تعهدًا ، بما في ذلك بيع النفط

والملاحة البحرية و...



والاينستكس هي واحدة من التعهدات ، فسياسة

اميركا هي ممارسة أقصى قدر من الضغط.



ونحن نرحب بإلاينستكس وبانضمام

النرويج لهذه الالية .

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