نائبة تطالب بإنهاء مهام مجلس أمناء شبكة الاعلام بالوقت المحدد

2019/08/22 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت النائبة هدى سجاد محمود، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإنهاء مهام مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، في وقتها المحدد.

وأكدت محمود عبر طلبها المقدم لرئيس الوزراء، ان مدة عضوية هيئة أمناء الشبكة، تنتهي في الثلاثين من اب الجاري، وفق قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بالعام الماضي، مبينة ان مناصب رئيس شبكة الاعلام واعضاء هيئة الأمناء، تختلف عن الدرجات الخاصة، التي تم تأجيلها الى تشرين الأول المقبل، لأن مناصب شبكة الاعلام، منظمة بقانون وتخضع لتوقيتات محددة.

وأضافت محمود، ان تجاوز تلك التوقيتات، تعتبر مخالفة كبيرة، تضع شبكة الاعلام العراقي في حرج شديد، داعية مجلس الوزراء الى منع اية مخالفة لقانون الشبكة، وإلزام اعضاء مجلس الامناء الحاليين، بالتنحي فور انتهاء مدة عضويتهم، وعدم ممارسة اي مهام، وايقاف رواتبهم وامتيازاتهم.

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