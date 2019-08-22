2019/08/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس المجموعة العربية في مجلس كركوك، برهان المزهر العبيدي، الخميس، أن المناطق العربية لم تحصل على درجات وظيفية منذ ٦ سنوات.وقال العبيدي في تصريح صحفي ، إن “المدن العربية والقرى التابعة لها بحاجة ماسة إلى فتح باب التعيين خصوصا في التربية والتعليم والصحة”، مشيرا “اننا لم تحصل على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرب كركوك : لم نحصل على درجات وظيفية منذ ست سنوات و”المكون العربي” لم ينصف المركز الخبري الوطني.

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