مواقف الرئاسات الثلاث تحبط تصريحات المنهدس ضد استهداف الحشد: اي قرار امني وعسكري منوط بالقائد العام للقوات المسلحة فقط

2019/08/22 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احتضن قصر السلام في بغداد اجتماعا للرئاسات الثلاث ، الخميس، لمناقشة الوضع الأمني للبلد وتحديدا التفجيرات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية.وتقرر في الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع […]

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