نقيب يساوم منتسب بـ5 الاف دولار في مديرية شرطة بغداد

2019/08/22 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، ضبط نقيب في مديرية شرطة بغداد متلبساً بمساومة منتسب بمبلغ 5000 دولار.وقال المكتب في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكن من ضبط ضابط برتبة نقيب منسوب الى أحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بابتزاز منتسب بمبلغ 5000 دولار لقاء اخفاء […]

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