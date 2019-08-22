كيف تسبب ترامب في تراجع دخل العائلات الأميركية؟

2019/08/22 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية قد أضرت بالمستهلك والعائلات في الولايات المتحدة الأميركية، مثلما أضرّت بالمزارعين وبالاقتصادين الأميركي والعالمي

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