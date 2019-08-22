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شاهد بالفيديو.. المهندس يكشف الحقائق بشان استهداف مقرات الحشد الشعبي


شاهد بالفيديو.. المهندس يكشف الحقائق بشان استهداف مقرات الحشد الشعبي
2019/08/22 | 17:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: b7UA3MMFMos

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