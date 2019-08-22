ايران تعلن حجم صادراتها الى العراق وتشكو من امر

2019/08/22 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس غرفة التجارة بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) كيوان كاشفي بان صادرات ايران للعراق بلغت 9 مليارات دولار خلال العام الماضي.وخلال اجتماع عقد اليوم في مدينة كرمانشاه مع اعضاء غرفة التجارة لمحافظة بابل العراقية، قال كاشفي، انه خلال العام الماضي بلغت صادرات ايران للعراق للمرة الاولى نحو 9 مليارات دولار من ضمنها 3 مليارات عبر محافظة كرمانشاه.واضاف، ان الحفاظ على هذا الحجم من الصادرات بحاجة الى سبل داعمة مثل هذه الاجتماعات.واعتبر كاشفي الاستثمارات المشتركة وصادرات المواد الخام وانشاء مصانع لتجميع (مونتاج) بعض السلع الايرانية في العراق، من ضمن استراتيجيات ايران لتنمية الصادرات الى العراق واضاف، انه ينبغي الاستفادة الى اقصى حد ممكن من الحدود المشتركة الطويلة بين البلدين.وتابع عضو الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة الايرانية، انه خلال الزيارة الاخيرة للرئيس روحاني الى العراق تم الاتفاق على انشاء 3 مراكز تجارية مشتركة بين البلدين احدها سيكون في كرمانشاه.وصرح بان حجم الترانزيت بين ايران والعراق يمكنه ان يبلغ 5 اضعاف، معربا عن امله بالغاء تاشيرة الدخول بين البلدين في ضوء ازدياد المعاملات وتعزيز العلاقات بينهما.

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