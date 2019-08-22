أزمة بين الشرطة والنفط بسبب مازن فياض

2019/08/22 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب جناح المنتخب الوطني ونادي النفط، مازن فياض، بأزمة بين إدارتي ناديه والشرطة.

وقال مشرف فريق النفط مشتاق كاظم في تصريح صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز"،

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