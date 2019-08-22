2019/08/22 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن "تصلب" في موقف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد، بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الموقف الآن؟.. 10 أيام وينتهي كل شيء لنيمار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الموقف الآن؟.. 10 أيام وينتهي كل شيء لنيمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).