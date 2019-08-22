2019/08/22 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم “داعش” في سامراء، مشيرةً إلى أنه مسؤول عن العديد من الأعمال “الإرهابية” ضد القوات الأمنية والمدنيين.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “من خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد قادة داعش في سامراء وكالة خطوة برس.

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