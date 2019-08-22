إتحاد الكرة يصادق على لوائح دوري الصالات النسوي للموسم المقبل

2019/08/22 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعلن رئيس اللجنة النسوية ونائب رئيس لجنة المسابقات، يحيى كريم، ان اتحاد الكرة صادق على اللوائح الخاصة بدوري الصالات النسوي للموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠.وقال كريم في بيان لاتحاد الكرة، تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “لجنته ستعتمد لأول مرة، نظام العمل الإحترافي، وفق اللوائح المعمول بها في الاتحادين الاسيوي والدولي والتي تعتمد كل دول […]

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