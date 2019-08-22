2019/08/22 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة في العراق الدكتور مصطفى الهيتي , مع محافظي كركوك ونينوى الاسراع بتنفيذ المشاريع ضمن جهود الصندوق لإعادة الاستقرار وضمان سرعة عودة النازحين .جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مقر الصندوق حضره طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات ,ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , ومحافظ نينوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيتي يبحث مع محافظي كركوك ونينوى تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار في المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيتي يبحث مع محافظي كركوك ونينوى تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار في المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).