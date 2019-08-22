سليم الجبوري والغزي يناقشان ملف الخدمات واعادة الاعمار في المناطق المحررة

2019/08/22 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري اليوم الخميس مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد .واكد الجبوري خلال زيارته الغزي :” ضرورة الاسراع في أعِمار المناطق المحررة وتقديم الخدمات الضرورية لها بالسرعة العاجلة ” ./ انتهى

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