لهيب الحرب الأميركيّة الإيرانيّة على الأبواب.. والعراق أمام نتائجٍ كارثيّة

2019/08/22 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القلق الجماعي ينبع من منطقٍ صارم وصلب، فبسبب موقعه الجغرافي وموقفه الاستراتيجي، فإن العراق حليفٌ وتابع في ذات الوقت لكلا القوتين المتعاديتين.وكلما ازدادت أزمة النووي الإيراني عمقاً، كلما […]

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