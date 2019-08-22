English | كوردى

تركيا تستضيف قمة مع روسيا وإيران بشأن سوريا منتصف أيلول


تركيا تستضيف قمة مع روسيا وإيران بشأن سوريا منتصف أيلول
2019/08/22 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيناقشون عدة ملفات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تستضيف قمة مع روسيا وإيران بشأن سوريا منتصف أيلول) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تستضيف قمة مع روسيا وإيران بشأن سوريا منتصف أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا